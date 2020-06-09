До мерії звернулися з ініціативою обмежити швидкість руху на мостах до 80 км/год.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради, передає Politeka.net.

Автор петиції пропонує обмежити швидкість руху транспортних засобів на мостах через Дніпро, крім мосту Патона, у літній, осінній і весняний час до 80 км/год.

«Зробити це важливо тому, що Київ має велику площу, і щоб дістатися з одного берега на інший зі швидкістю, що не перевищує 50 км/год, потрібно багато часу, а збільшення швидкісного ліміту не призведе до погіршення безпеки руху», - наголошується в петиції.

Раніше повідомлялося, що 19 районів Київської області повністю ліквідують за рішенням Кабміну, а решта сильно зміняться.

Як повідомляє Politeka.net, проект уряду опублікована на порталі децентралізації.

У рамках реформи Мінрегіон вирішило скоротити укрупнити адміністративні райони і скоротити їх до трьох-семи в кожній області. Так на Київщині замість 25 районів з'являться 6 великих з центрами в Бучі, Борисполі, Обухові, Фастові, Білій Церкві та Переяславі-Хмельницькому. Представники відомства відзначили, що в проекті ще можуть бути зміни.

Кожен з новоутворених районів очолять префекти, яких президент буде призначати з списку кандидатів, поданих Кабміном. Префектам доручать контролювати роботу та рішення місцевого самоврядування. Згідно з проектом, послуги, які українці раніше могли отримати тільки в райцентрах, почнуть надавати на рівні громад.

Також писалося про те, що президента Володимира Зеленського просять переглянути встановлені обмеження швидкості.

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента.

Автор звернення пропонує, щоб після вступу в силу 1 червня системи фотофіксації порушень ПДР встановити основні обмеження швидкості у вечірній і нічний час (з 22 до 8) на рівні 60 км/год (за прикладом Польщі).

На дорогах з двома і більше рядами руху (з урахуванням виділених смуг для громадського транспорту, але без урахування смуг, призначених для паркування), а також на дорогах загальнонаціонального і обласного значення у межах населених пунктів пропонується встановити обмеження швидкості руху 60 км/год в крайній правій смузі, і 80 км/год в крайній лівій смузі, а для однополосных залізниць - 70 км/год (відповідно, 90 км/год, 70 км/год. і 80 км/год з 22 до 8:00).

Нагадаємо, порушникам ПДР приготували сюрприз на дорогах.

Також Politeka писала, що нові штрафи обрушаться на українців з 1 червня, заяву МВС: кого і скільки змусять заплатити.