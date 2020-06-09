В мэрию обратились с инициативой ограничить скорость движения на мостах до 80 км/ч.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета, передает Politeka.net.

Автор петиции предлагает ограничить скорость движения транспортных средств на мостах через Днепр, кроме моста Патона, в летнее, осеннее и весеннее время до 80 км/ч.

«Сделать это важно потому, что Киев имеет большую площадь, и чтобы добраться с одного берега на другой со скоростью, не превышающей 50 км/ч, нужно много времени, а увеличение скоростного лимита не приведет к ухудшению безопасности движения», - отмечается в петиции.

Ранее сообщалось, что 19 районов Киевской области полностью ликвидируют по решению Кабмина, а остальные сильно изменятся.

Как сообщает Politeka.net, проект правительства опубликован на портале децентрализации.

В рамках реформы Минрегионов решило сократить укрупнить административные районы и сократить их до трех-семи в каждой области. Так на Киевщине вместо 25 районов появятся 6 крупных с центрами в Буче, Борисполе, Обухове, Фастове, Белой Церкви и Переяславе-Хмельницком. Представители ведомства отметили, что в проекте еще могут быть изменения.

Каждый из новообразованных районов возглавят префекты, которых президент будет назначать из списка кандидатов, представленных Кабмином. Префектам поручат контролировать работу и решения местного самоуправления. Согласно проекту, услуги, которые украинцы раньше могли получить только в райцентрах, начнут оказывать на уровне громад.

Также писалось о том, что президента Владимира Зеленского просят пересмотреть установленные ограничения скорости.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

Автор обращения предлагает, чтобы после вступления в силу 1 июня системы фотофиксации нарушений ПДД установить основные ограничения скорости в вечернее и ночное время (с 22 до 8) на уровне 60 км/ч (по примеру Польши).

На дорогах с двумя и более рядами движения (с учетом выделенных полос общественного транспорта, но без учета полос, предназначенных для парковки), а также на дорогах общенационального и областного значения в пределах населенных пунктов предлагается установить ограничения скорости движения 60 км/ч в крайней правой полосе, и 80 км/ч в крайней левой полосе, а для однополосных дорог - 70 км/ч (соответственно, 90 км/ч, 70 км/ч. и 80 км/ч с 22 до 8:00).

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

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