19 районів Київської області повністю ліквідують за рішенням Кабміну, а решта сильно зміниться

Як повідомляє Politeka.net, проект уряду опублікований на порталі децентралізації.

У рамках реформи Мінрегіон вирішило скоротити укрупнити адміністративні райони і скоротити їх до трьох-семи в кожній області. Так на Київщині замість 25 районів з'являться 6 великих з центрами в Бучі, Борисполі, Обухові, Фастові, Білій Церкві та Переяславі-Хмельницькому. Представники відомства відзначили, що в проекті ще можуть бути зміни.

Кожен з новоутворених районів очолять префекти, яких президент буде призначати з списку кандидатів, поданих Кабміном. Префектам доручать контролювати роботу та рішення місцевого самоврядування. Згідно з проектом, послуги, які українці раніше могли отримати тільки в райцентрах, почнуть надавати на рівні громад.

Автори проекту зазначають, що однією з причин реформи стали "величезні диспропорції в параметрах існуючих районів, які не відповідають сучасним вимогам для організації ефективної місцевої влади". Для прикладу, у Київській області розташований найменший район України, де за даними 2019 року проживало всього 5622 людини, тоді як населення самого великого по країні Харківського району було в 30 разів більше - 182,1 тисячі громадян (за даними 2016 року). В Мінрегіон розраховують, що після скорочення на кожен район доведеться близько 150 тисяч жителів.

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