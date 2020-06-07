19 районов Киевской области полностью ликвидируют по решению Кабмина, а остальные сильно изменятся

Как сообщает Politeka.net, проект правительства опубликован на портале децентрализации.

В рамках реформы Минрегионов решило сократить укрупнить административные районы и сократить их до трех-семи в каждой области. Так на Киевщине вместо 25 районов появятся 6 крупных с центрами в Буче, Борисполе, Обухове, Фастове, Белой Церкви и Переяславе-Хмельницком. Представители ведомства отметили, что в проекте еще могут быть изменения.

Каждый из новообразованных районов возглавят префекты, которых президент будет назначать из списка кандидатов, представленных Кабмином. Префектам поручат контролировать работу и решения местного самоуправления. Согласно проекту, услуги, которые украинцы раньше могли получить только в райцентрах, начнут оказывать на уровне громад.

Авторы проекта отмечают, что одной из причин реформы стали "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, которые не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти". Для примера, в Киевской области расположен самый маленький район Украины, где по данным 2019 года проживало всего 5622 человека, тогда как население самого крупного по стране Харьковского района было в 30 раз больше - 182,1 тысячи граждан (по данным 2016 года). В Минрегионов рассчитывают, что после сокращения на каждый район придется около 150 тысяч жителей.

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