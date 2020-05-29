Десятки розлючених українців прийшли під будівлю КМДА з серйозною вимогою

Як пише Politeka.net, про це пише Telegram-канал Kyiv Live.

Зокрема, справжній бунт під вікнами столичного меру Віталія Кличка влаштували інвестори банку "Аркада".

Протестувальники прийшли під КМДА та вимагають, аби банк "Аркада" відновив будівництво будинків, а влада Києва не заважала.

Через акцію протесту під вікнами Віталія Кличка було частково перекритий рух на Хрещатику, а головну вулицю столиці охопив дим від файєрів.

"Кличко, виходь" - одне з головних гасел протестувальників.

Окрім цього, обурені вкладники банку "Аркада" вимагають, аби столична влада в особі Віталія Кличка прискорила введення в експлуатацію вже побудованих будинків.

Як відомо, будівництво трьох житлових комплексів у Києві зупинилося ще у 2018 році. Без житла залишилися тисячі людей, які вже заплатили за свої квартири. Мова йде про житлові комплекси "Еврика", "Патріотики" та "Патріотики на озерах".

Раніше ми розповідали про те, як українці збунтувалися під вікнами Зеленського.

25 травня близько двохсот людей зібралися біля Офісу президента підтримати Яну Дугарь, Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Вони зажадали, щоб Володимир Зеленський особисто з'явився на судові засідання по цій справі, коли фігурантам будуть вибирати запобіжного заходу (зараз Антоненко і Кузьменко перебувають під арештом). За словами українців, президент має взяти на себе відповідальність, як обіцяв на нещодавній прес-конференції.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, масовий бунт охопив ще одну область, українці пішли на крайні заходи, траса перекрита: кадри.

Також Politeka писала, що новий бунт під вікнами Зеленського, українці знайшли несподіваний спосіб достукатися до президента