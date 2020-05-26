До будівлі Державного бюро розслідувань стягнули військову техніку, незважаючи на дощ, збирається натовп

Екс-президента України Петра Порошенка терміново викликали 26 травня на допит в ДБР. Про це повідомляє прес-служба відомства. Відзначається, що колишній голова держави проходить як свідок по одному з ряду кримінальних проваджень. Допит має розпочатися об 11 годині.

У мережі з'явилися фото з місця події. Територія оточена військовими і поліцією. Кадри опублікували в телеграм-каналі Klymenko Time.

Раніше повідомлялося, Порошенка викликали на допит в рамках кримінального провадження щодо розслідування обставин переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Раніше ми повідомляли, Порошенко був присутній 23 травня на похоронах свого соратника Анатолія Матвієнка, колишнього народного депутата з "БПП".

Лідер партії "Європейська солідарність" опублікував фото з прощальної церемонії на своїй сторінці в Facebook і поділився своїми емоціями після трагедії. Як можна помітити на фото, Петро Порошенко стоїть у храмі біля труни, на обличчі екс-президента - дизайнерська маска.

"Дуже важкий день для тих, хто знав Анатолія Сергійовича Матвієнка. Сьогодні ми проводжаємо його в останній шлях і віддаємо данину цій світлій людині і її внеску в розвиток суверенної, незалежної української держави", - написав Петро Олексійович.

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