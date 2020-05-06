У Києві правоохоронці затримали чоловіка з гранатометом

Як повідомляє Politeka.net, про подробиці події розповіла прес-служба Національної гвардії.

Озброєного чоловіка помітили біля посольства Іспанії на вулиці Хорива в Києві. Нацгвардеец з 22-ї бригади з охорони дипломатичних представництв, сержант Станіслав Волохович звернув увагу на чоловіка, який вийшов з будинку навпроти. При собі у підозрюваного був предмет, схожий на гранатомет РПГ-22.

Військовослужбовець простежив за підозрілим і з'ясував, що той поклав передбачуване зброю на заднє сидіння автомобіля. Після цього перехожий повернувся в будинок, а сержант доповів про те, що трапилося черговому офіцеру з військової частини, який викликав до іспанському посольству поліцейських та вибухотехніків.

Співробітники вибухотехнічної служби перевірили машину, а правоохоронці вилучили тубус на експертизу. Чоловіка, який виявився іноземцем, затримали до з'ясування обставин.

Раніше стало відомо, що поліцейський відкрив стрілянину на дитячому майданчику в Одесі. 3 травня в поліцію надійшов виклик від стурбованих одеситів, які повідомили, що на дитячому майданчику в Ваному провулку присутній п'яний чоловік з собакою бійцівської породи без намордника.

Патрульні зажадали заспокоїти тварину і надіти на неї повідець, однак власник вів себе агресивно і відмовився підкоритися. Тоді правоохоронці знешкодив агресивну собаку і затримав п'яного господаря.

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