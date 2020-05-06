Не все так просто

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли і які ринки відкриються в столиці

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА зробив оголошення під час брифінгу 5 травня. Багатьом киянам воно припало до смаку з-за низки супутніх проблем.

Після серії протестів Кабінет міністрів прийняв рішення частково послабити карантин і відкрити по всій Україні продуктові ринки. Українці зможуть торгувати, і купувати продукти, якщо будуть дотримуватися заходів безпеки. Як повідомив Віталій Кличко, деякі ринки вже відкрили і в Києві:

"Сьогодні в столиці вже відкрилися три ринку, це - "Деміївський" у Голосіївському районі, "Маяк" у Деснянському та "Базар на Лісовій". Завтра повинні відкритися "Володимирський" і "Печерський" ринки".

Київський мер закликав мешканців міста дотримуватись правил безпеки. Він нагадав, що всі повинні дотримуватися дистанцію, користуватися антисептиками, носити захисні маски і рукавички. Віталій Кличко додав, що Госпродпотребслужба перевірила 37 продовольчих ринків столиці на предмет їх відповідності нормам і вимогам роботи, але у багатьох знайшлися проблеми.

"Уряд дозволив працювати продовольчим ринкам, але прописало вимоги і регламенти їх роботи. Госпродпотребслужба міста перевірила 37 ринків столиці на їх відповідність нормам і вимогам. У минулі кілька днів жоден з ринків не був готовий відкритися".

Користувачі соціальної мережі обурилися, що ринки відкривають так довго. Крім того, багато киян не знають, як добиратися, адже рух громадського транспорту обмежено:

"Закриті супермаркети працюють і нічого, а на відкритих ринках прямо небезпечно... дебілізм"; "Коли ринок відкриєте, люди без роботи"; "А як на ринки можна буде доїхати? І вобще коли?"; "Вже немає грошей на таксі"; "А Дарниця?"; "А мінський коли?"; "Відкрийте Бессарабку. Єдине місце в центрі, де можна купити нормальні сезонні продукти!".

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