Нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко в 2008 році разом із партнерами заборгував банкам понад $2 млн, підробив документи і вивів заставне майно, а справу проти нього закрили на прохання Єрмака

Про це, як пише видання Politerno, повідомив нардеп від СН Гео Лерос повідомив у Фейсбуці.

“25.01.2019 року проти Тищенка Миколи Миколайовича та його партнерів було порушено кримінальну справу номер 12019100010000521 за статтею 358 частина 1 Кримінального кодексу України”, – зазначив Лерос.

За даними депутата, в 2007 році Микола Тищенко та його партнер Володимир Сітак отримали в банку під заставу нерухомості низку кредитів – на $328 тис, $260 тис і $450 тис.

“У 2008 році Тищенко М.М. з партнерами перестав оплачувати кредити, за якими вони загалом винні понад 2 млн доларів. Пізніше через схему перепланування приміщень і перереєстрації цих приміщень за підробленими документами, вони вивели з-під застави все заставне майно”, – стверджує Лерос.

За даними Лероса, слідчі підготували Тищенку і його партнерам підозру за статтею “підробка документів, печаток, штампів чи бланків”.

“Але за інсайдерською інформацією, після перемоги Володимира Зеленського, Єрмак через Кличка попросив, після чого кримінальну справу було закрито і направлено в архів”, – написав Лерос.

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