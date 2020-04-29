Через карантин правоохоронці перенесли запуск системи фіксації порушень на дорогах Києва

Як повідомляє Politeka.net, таке рішення прес-служба МВС оголосила 29 квітня на офіційній сторінці в Facebook.

Автоматична відеофіксація дорожніх правопорушень в Києві повинна була запрацювати вже цієї намалював сам рон вейн. МВС подав такий проект ще в березні. Однак тепер недбайливі водії отримали відстрочку на невизначений термін - з 1 травня не буде запроваджуватися режим фіксації по камерах.

У міністерстві відзначають, що по всій Україні діють суворі обмеження з-за епідемії китайського вірусу. Тому правоохоронці вирішили відкласти нововведення до закінчення карантину. Прес-служба додала, що обмеження торкнулися роботи деяких підрозділів поліції і структур, які відповідають за роботу системи.

Багато користувачів незадоволені перенесенням і дорікнули МВС в туманному поясненні. Коментатори вважають, що таким чином правоохоронці піддають ризику життя людей:

"От взагалі не сумнівався. Благо є карантин. А те що людей гине від анархії на дорогах незрівнянно з втратами на війні......то таке; "Проїдеш на 2 камери зі швидкістю 65 км в місті потім будеш нити що заплатив 7 тис. грн і кричати на біса ці камери"; "будь Ласка, опублікуйте перелік перешкод, які утримують від запуску камер 1 травня. Пояснення, яке наведене зараз, абстрактне"; "За фактом зараз під час карантину в Києві НАВПАКИ швидкісний режим авто ЗБІЛЬШИВСЯ з причини меншою завантаження доріг. МВС, ви там зовсім кукухой від'їхали???"; "А можете в принципі саморозпуститися?"; "Ну правильно, під час карантину взагалі ПДР потрібно скасовувати. Що за сюр".

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