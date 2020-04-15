Мер Києва Віталій Кличко назвав умови, за яких у Києві послаблять або посилять карантин через китайський вірус

Як передає Politeka.net голова столиці розповів, що ряд обмежень можуть зняти вже після Великодня. Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу "Україна-24".

Як зазначив Віталій Кличко, міськрада розгляне питання про ослаблення карантину, якщо на наступному тижні кількість хворих зменшиться. Вже готується програма для поступового виходу з діючого режиму. Проте конкретних термінів мер назвати не зміг.

"Я спілкувався з багатьма епідеміологами, в тому числі і з директором відомого в світі Інституту імені Роберта Коха. І я просив прорахувати, коли Україна і, зокрема, Київ може досягти піку захворюваності. Так от, він сказав, що у нього немає відповіді на це питання", - заявив Віталій Кличко і підкреслив, що поки що потрібно дотримуватися усіх правил безпеки.

Градоначальник додав, що з 16 квітня по 20 квітня посилюють контроль на в'їзді в Київ. Так увесь транспорт, в якому їдуть більше трьох осіб, будуть перевіряти на температуру (як пасажирів, так і водіїв).

Слова Віталія Кличка викликали неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Багато українців обурилися заходами, які запровадили у Києві:

"Надайте, будь ласка, пояснення відповідно до якого розпорядження в трамваях немає обмежень 10 чол. Хто дав дозвіл на перевезення пасажирів у кількості наявних сидячих місць. А як же дистанція?"; "У місті дихати нічим!!!"; "клоун і віскочка Кличка своїми заборонами йдеш на порушення конституції україни і тому кияни не збираються дотримуватися карантин і будуть порушувати будь-які заборони, тому що обмеження незаконні і люди масово підуть на великодні служби в українські церкви і храми"; "Віталя може вистачить займатися херн*й??? Пора вже рятувати економіку... З 4 млн. населення Києва, хворих 400 чол... Це скільки %%% а ви своїм карантином. Занапастити економіку повністю. Вас же за це і знімуть".

Нагадаємо, кияни не витримали карантину і відкрили пляжний сезон.

Як повідомляла Politeka, умілий киянин показав, як спритно обійти заборони карантину.

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.