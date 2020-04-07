У Києві вже 279 підтверджених випадків зараження вірусом
За добу до отже великій кількості хворих додалося ще 12. Один киянин помер, незважаючи на зусилля лікарів. Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані брифінгу мера Києва.
Серед нових хворих в Києві три жінки у віці від 34 до 41 року, п'ять чоловіків у віці від 31 до 67 років, двоє дівчаток за три роки і два хлопчика 6 і 15 років.
Більшість хворих лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів. Більшість киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі країни останнім часом не виїжджали. Вони заразилися в Україні.
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Нові випадки захворювань підтвердилися у Голосіївському районі (+1), Святошинському (+1), Оболонському (+2), Печерському (+2), Дарницькому і Шевченсковском по 3.
Нагадаємо, що в Олександрівській лікарні Києва помер чоловік від вірусу. Від смертельного вірусу помер 36-річний Максим К. Його госпіталізували в лікарню на початку березня і кілька тижнів лікарі боролися за його життя кілька тижнів, підключали до апарату ШВЛ і ЭКМО, але врятувати хворого не вдалося. Фото було зроблено біля ліжка хворого.
«Я та команда лікарів Олександрівської клінічної лікарні Києва, приносимо співчуття рідним і знайомим. Повірте, кожен лікар дуже переживає втрату пацієнта. Ми боролися за життя, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі в усьому світі. Однак ми не змогли...», – запевнила Антоненко.
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