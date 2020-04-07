Він вів правильний спосіб життя і займався спортом

В Олександрівській лікарні Києва помер чоловік від вірусу

Від смертельного вірусу помер 36-річний Максим К. Його госпіталізували в лікарню на початку березня і кілька тижнів лікарі боролися за його життя кілька тижнів, підключали до апарату ШВЛ і ЭКМО, але врятувати хворого не вдалося. Фото було зроблено біля ліжка хворого. Про це розповіла головлікар лікарні Людмила Антоненко в Facebook, пише Politeka.

Відомо, що померлий був родом з Дніпра. Його друзі в соціальних мережах відзначають, що Максим вів здоровий спосіб життя і займався спортом.

«Я та команда лікарів Олександрівської клінічної лікарні Києва, приносимо співчуття рідним і знайомим. Повірте, кожен лікар дуже переживає втрату пацієнта. Ми боролися за життя, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі в усьому світі. Однак ми не змогли...», – запевнила Антоненко.

6 квітня в Олександрівській лікарні лежали 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них – 43 з підтвердженим зараженням. У 20 було з підозра, а 4 знаходилися в реанімації.

Зазначимо, що станом на ранок 7 квітня в Україні вже 1462 лабораторно підтверджених випадків вірусу. Померло 45 і 28 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, що вулиці Києва почали дезинфікувати нацгвардейцы на водомети. У Києві військові тричі в тиждень мити центральні вулиці і площі з допомогою дезінфікуючих розчинів на водомети.

«З сьогоднішнього дня і до закінчення карантинних заходів в країні тричі на тиждень військовослужбовці Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії будуть допомагати дезінфікувати центральні вулиці міста Києва», – повідомили у мережі.

Наголошується, що розчини цілком безпечні для людей і тварин. Подібні засоби використовують медики, а також вони є в промисловості і використовуються для знезаражування води в комунально-побутових господарствах.

Нагадаємо, українцям пояснили, де тепер потрібно ходити в масці: "Навіть біля...".

Як повідомляла Politeka, Комаровський розкрив, коли і як закінчиться епідемія в Україні: "На превеликий жаль...".

Також Politeka писала, що посилення карантину в Україні, розкрито важливі деталі: що буде з магазинами, банками та школами.