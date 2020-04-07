В Александровской больнице Киева умер мужчина от вируса

От смертельного вируса скончался 36-летний Максим К. Его госпитализировали в больницу в начале марта и несколько недель врачи боролись за его жизнь несколько недель, подключали к к аппарату ИВЛ и ЭКМО, но спасти больного не удалось. Фото было сделано у постели больного. Об этом рассказала главврач больницы Людмила Антоненко в Facebook, пишет Politeka.

Известно, что умерший был родом из Днепра. Его друзья в социальных сетях отмечают, что Максим вел здоровый образ жизни и занимался спортом.

«Я и команда врачей Александровской клинической больницы Киева, приносим соболезнования родным и знакомым. Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента. Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли...», – заверила Антоненко.

6 апреля в Александровской больнице лежали 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них – 43 с подтвержденным заражением. У 20 было с подозрение, а 4 находились в реанимации.

Отметим, что по состоянию на утро 7 апреля в Украине уже 1462 лабораторно подтвержденных случаев вируса. Умерло 45 и 28 пациентов выздоровели.

Напомним, что улицы Киева начали дезинфицировать нацгвардейцы на водометах. В Киеве военные трижды в неделю будут мыть центральные улицы и площади с помощью дезинфицирующих растворов на водометах.

«С сегодняшнего дня и до окончания карантинных мероприятий в стране трижды в неделю военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы города Киева», – сообщили в сети.

Отмечается, что растворы вполне безопасны для людей и животных. Подобные средства используют медики, а также они есть в промышленности и используются для обеззараживания воды в коммунально-бытовых хозяйствах.

Напомним, украинцам объяснили, где теперь нужно ходить в маске: "Даже возле...".

Как сообщала Politeka, Комаровский раскрыл, когда и как закончится эпидемия в Украине: "К огромному сожалению...".

Также Politeka писала, что ужесточение карантина в Украине, раскрыты важные детали: что будет с магазинами, банками и школами.