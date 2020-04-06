У Києві кав'ярні працюють незважаючи на посилений карантин

У Києві нелегально продовжили роботу закладу громадського харчування. Відео опублікували в мережі очевидці в паблике «Київ Оперативний», пише Politeka (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Так, а що там з кафе? Тому що не дуже зрозуміло – одним б'ють величезні штрафи, деякі - вигадують якісь схеми, типу, роблять доставку, інші – самі просто закрилися, а деякі як працювали, так і працюють. Схоже на принцип певного виборчого правосуддя, не?», – відзначили під відео.

Так, на кадрах видно чоловіка, який притулився до прилавка і про щось мило базікає з продавцем.

«От як раз символічно в аптеці можна продавати каву. Ось тут така кафешечка знаходиться. Все працює, ніхто нікуди не ховається», – розповіла дівчина на відео.

У коментарях користувачі стали на бік кав'ярень, нібито наливайки працюють, то і кав'ярні повинні.

«Хто правильну суму заплатив, той і працює, це ж Україна, нема чому дивуватися...», «У автора заздрість в попі заграла? нехай працюють, ацтань», «Зайдіть познімайте з Макдональдс... ця кав'ярня і інші мають повне юридичне право працювати, виходячи з постанови Кабміну та КМДА», «до Речі, торгівля дозволена, якщо є віконце для видачі», «Ну не підходьте близько... І Вам кави наллють... В масочке, в перчаточках...», «Наливайки скрізь працюють, плодячи алкозомби кожен вечір. Чому тоді кав'ярні закриті. Якщо вже закривати, то всіх.», – пишуть в мережі користувачі.

Так, а що там із кав’ярнями? Бо якось не дуже зрозуміло - одним луплять величезні штрафи, деякі - вигадують якісь схеми, типу, роблять доставку, інші - самі просто закрилися, а деякі як працювали, так і працюють. Схоже на принцип якогось вибіркового правосуддя, нє? Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. April 2020

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