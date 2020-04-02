Поліція почала полювати на киян, які порушують правила карантину

Всього в Києві поліція склала 466 адмінпротоколів за порушення карантину. Про це розповіли на брифінгу в мерії.

Так, київська поліція склала більше 60 адміністративних протоколів за порушення режиму обсервації.

Крім того, оштрафовані вже п'ять жителів столиці на кругленьку суму: 17 тисяч гривень.

Суд розглядає також і інші адміністративні порушення карантину на даний момент.

Нагадаємо, що в Дніпрі представники поліції ходять по домівках і перевіряють, як дотримуються умови самоізоляції. Так, поліція перевірила тих дніпрян, які нещодавно повернулися з-за кордону. Так, рейд поліцейські спільно з санітарними лікарями провели 1 квітня в Соборному районі в Дніпрі.

«Правоохоронці провели роз'яснювальну роботу з прибулими і попередили їх про необхідність з усією відповідальністю поставитися до карантинним заходам. Адже саме зараз всім нам важливо дотримуватися правила поведінки, які можуть зберегти життя і здоров'я людей», — розповіли подробиці у прес-службі Нацполиции.

Також ми писали, що стало відомо, у яких містах і районах столиці підтвердили наявність вірусу у киян. У Київській області офіційно підтвердили діагноз у 64 жителів регіону. За минулу добу вірусом заразилися семеро осіб.

Найбільше заражених в Обухівському районі області, де на сьогодні хворіють вже 27 осіб. Ще від вірусу лікуються 12 пацієнтів з Києво-Святошинського р-ну Київської області.

Нагадаємо, що українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».

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