Кияни насмішили мережа костюмами від вірусу
Кияни оригінально підійшли до захисту під час епідемії. Замість медичних масок жителі столиці віддали перевагу маскарадних. Фото несподіваних нарядів показали в мережі, пише Politeka.
«Правила для всіх одні», – підписали кадр, на якому киянину в костюмі супергероя Дедпула міряють температуру на зап'ясті.
У коментарях користувачі мережі почали обговорювати незвичайний інцидент, зазначивши, що такий костюм дійсно добре захистить від вірусів.
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«Він зараз відріже руку і втече», «І супергерої перевіряють температуру», «Навіть для Дедпула», «до Речі, такий костюм реально від вірусу захистить», «Навіть Дедпул, який може регенерувати, дотримується правил карантину та гігієни», «Схвалюю», – відзначили користувачі мережі.
Також в мережі показали, як киянки захищають себе від вірусів. Так, користувачі мережі опублікували фото дівчини в латексному костюмі в супермаркеті Києва.
«Вона точно не заразиться», – підписали фото дівчини в чорному латексі.
Нагадаємо, що харків'яни теж вміють дивувати своїм захистом.
Так, дивує оригінальність місцевих жителів у виборі масок для обличчя. Під час дефіциту медичних масок в аптеках на Харківщині, деякі придумують свої з підручних засобів. У хід йдуть не тільки будівельні шоломи, а жіночі прокладки.
«Захист на максималках від Диво-маркету», – підписали кадр в мережі з магазину мережі «Диво-маркет» у Харкові, на якому касирка працює в цьому шоломі.
«Назва придумайте самі», – забракло слів для опису знімка з відділення нової пошти, куди зайшов харків'янин з прокладкою на обличчі.
«Самоізоляція рівня ХХ»: на фото з мережі можна побачити, як харків'яни заклеюють картоном вікна квартири на першому поверсі.
Нагадаємо, автохам змусив прогулятися пасажирів трамвая.
Як повідомляла Politeka, автохамы перекрили дорогу швидкої допомоги.
Також Politeka писала, що у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.