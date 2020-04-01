Кияни насмішили мережа костюмами від вірусу

Кияни оригінально підійшли до захисту під час епідемії. Замість медичних масок жителі столиці віддали перевагу маскарадних. Фото несподіваних нарядів показали в мережі, пише Politeka.

«Правила для всіх одні», – підписали кадр, на якому киянину в костюмі супергероя Дедпула міряють температуру на зап'ясті.

У коментарях користувачі мережі почали обговорювати незвичайний інцидент, зазначивши, що такий костюм дійсно добре захистить від вірусів.

«Він зараз відріже руку і втече», «І супергерої перевіряють температуру», «Навіть для Дедпула», «до Речі, такий костюм реально від вірусу захистить», «Навіть Дедпул, який може регенерувати, дотримується правил карантину та гігієни», «Схвалюю», – відзначили користувачі мережі.

Також в мережі показали, як киянки захищають себе від вірусів. Так, користувачі мережі опублікували фото дівчини в латексному костюмі в супермаркеті Києва.

«Вона точно не заразиться», – підписали фото дівчини в чорному латексі.

Нагадаємо, що харків'яни теж вміють дивувати своїм захистом.

Так, дивує оригінальність місцевих жителів у виборі масок для обличчя. Під час дефіциту медичних масок в аптеках на Харківщині, деякі придумують свої з підручних засобів. У хід йдуть не тільки будівельні шоломи, а жіночі прокладки.

«Захист на максималках від Диво-маркету», – підписали кадр в мережі з магазину мережі «Диво-маркет» у Харкові, на якому касирка працює в цьому шоломі.

«Назва придумайте самі», – забракло слів для опису знімка з відділення нової пошти, куди зайшов харків'янин з прокладкою на обличчі.

«Самоізоляція рівня ХХ»: на фото з мережі можна побачити, як харків'яни заклеюють картоном вікна квартири на першому поверсі.

Нагадаємо, автохам змусив прогулятися пасажирів трамвая.

Як повідомляла Politeka, автохамы перекрили дорогу швидкої допомоги.

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