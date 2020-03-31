Що відомо про нових заражених

За добу підтвердили нові випадки захворювання коронавірусом

У Києві станом на ранок 31 березня офіційно підтверджені 107 випадків захворювання коронавірусом. Про це повідомив мер Києва, передає Politeka.net.

Так, з 31 березня вранці оголосили про п'ять нових випадків зараження COVID-19 в столиці.

«За минулу добу ще 5 чоловік в Києві захворіли коронавірусом – 4 чоловіків у віці від 45 до 49 років, і одна жінка, медичний представник, у віці 55 років», – заявили в мерії.

Зазначимо, що в Україні 31 березня числиться 548 випадків коронавирусной хвороби COVID-19.

Нагадаємо, що українці масово порушують правила карантину, запровадженого з-за епідемії коронавіруса. Про це в ефірі українського телеканалу розповів речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

За його словами, за останній час правоохоронці склали близько 3000 адміністративних протоколів за порушення норм карантину.

Якими саме були правопорушення, спікер силового відомства не уточнив.

Артем Шевченко також заявив, що в даний момент силовики не мають можливості штрафувати українців за пікніки в парках або ходіння в громадських місцях без медичних масок.

Він додав, що ці заходи – поки лише рекомендації держави, і поліцейські можуть проводити лише профілактичні бесіди. Проте Артем Шевченко проговорився і заявив, що ситуація може змінитися.

"Поки немає, але не виключено, що в майбутньому може бути (будуть штрафувати українців - ред.)", - резюмував спікер МВС.

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