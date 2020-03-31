Что известно о новых зараженных

За сутки подтвердили новые случаи заболевания коронавирусом

В Киеве по состоянию на утро 31 марта официально подтверждены 107 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева, передает Politeka.net.

Так, с 31 марта утром объявили о пяти новых случаях заражения COVID-19 в столице.

«За минувшие сутки еще 5 человек в Киеве заболели коронавирусом – 4 мужчин в возрасте от 45 до 49 лет, и одна женщина, медицинский представитель, в возрасте 55 лет», – заявили в мэрии.

Отметим, что в Украине 31 марта уже числится 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, что украинцы массово нарушают правила карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом в эфире украинского телеканала рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, за последнее время правоохранители составили около 3000 административных протоколов за нарушение норм карантина.

Какими именно были правонарушения, спикер силового ведомства не уточнил.

Артем Шевченко также заявил, что в данный момент силовики не имеют возможности штрафовать украинцев за пикники в парках или хождение в общественных местах без медицинских масок.

Он добавил, что эти меры – пока лишь рекомендации государства, и полицейские могут проводить только профилактические беседы. Однако Артем Шевченко проговорился и заявил, что ситуация может измениться.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть (будут штрафовать украинцев - ред. )", - резюмировал спикер МВД.

Напомним, что украинцам раскрыли эффективный путь борьбы с коронавирусом: что нужно знать о соцработниках.

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