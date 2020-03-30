Стало відомо, скільки киян заразилося коронавірусом

За станом на 10:00 30 березня на Київщині вже два летальних випадки від коронавіруса (COVID-19). Крім того, було підтверджено 102 випадки захворювання в Києві. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

У Київській області зафіксовано 49 підтверджених діагнозів, з них двоє людей померли від коронавіруса.

Зазначимо, що на сьогодні в Україні підтверджено 480 випадків COVID-19, зафіксовано 11 летальних випадків від коронавіруса.

Також нагадаємо, що в Українських містах вводяться все більш жорсткі заходи безпеки у зв'язку з поширенням коронавіруса.

За офіційними даними Моз в Україні зафіксовано вже 475 випадків захворювання коронавірусом. Найбільше випадків зараження припадає на Київ (82), а також Чернівецьку (59), Тернопільську (57) та Черкаської (46) області.

У зв'язку з ризиком зараження раніше Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні до 24 квітня. Крім того, заходи епідеміологічної безпеки в різних містах країни поступово стають все більш жорсткими.

Так, у Сумах з 28 березня і до кінця карантину жителям заборонено виходити з дому без крайньої необхідності. Виходячи на вулицю, при собі обов'язково мати документи і не наближатися до людей ближче, ніж на два метра.

Крім того, з 30 березня в Одесі з'являться блокпости на в'їздах і виїздах з міста, де поліцейські, медики, а в разі необхідності і нацгвардейцы, будуть проводити вибірковий огляд громадян. 23 блокпоста будуть працювати як на межі обласного центру, так і в області. Людей з підвищеною температурою будуть відправляти назад.

Уточнимо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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