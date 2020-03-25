Повторний аналіз показав наявність у вагітної жінки коронавіруса COVID-19

Цю інформацію у своєму Facebook повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, передає Politeka.net.

За його словами, вагітна жінка з підозрою на коронавірус COVID-19 була екстрено госпіталізована в інфекційне відділення.

"Перший випадок - є підозра на коронавірус. На жаль, це вагітна жінка, якій у п'ятницю зробили експрес-тест в 4-й амбулаторії Ірпеня, і він виявився негативним. Наші лікарі в п'ятницю зробили їй мазок на ПЛР-аналіз. Результат прийшов тільки сьогодні. На жаль, результат позитивний. Втім, остаточний діагноз лікарі встановлять відповідної клініки, куди ми направили жінку", - підкреслив міський голова.

Маркушин також додав, що жінку після екстреної госпіталізації відправили на повторний аналіз ПЛР.

У своєму авторському Telegram-каналі Андрій Павловський опублікував кадри госпіталізації вагітної жінки в Ірпені.

На відеоролику видно, як силовики разом з медиками оточили район і в захисних костюмах евакуювали дівчину з підозрою на COVID-19 з житлового комплексу.

Раніше ми розповідали про те, що лікар-інфекціоніст розкрив реальну ситуацію з коронавірусом в Україні.

За словами Сергія Крамарева, висновки робити поки рано, тому що, невідома реальна цифра хворих.

"Тому що у нас не було тестів, а тих, що привезли, зовсім недостатньо. Все залежить від того, коли закінчать до нас привозити евакуйованих українців з інших країн. Ось коли їх доставлять, з цього моменту має пройти два тижні. І ми зрозуміємо, скільки у нас насправді заражених", – пояснив він.

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