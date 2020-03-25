Повторный анализ показал наличие у беременной женщины коронавируса COVID-19
Эту информацию в своем Facebook сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Politeka.net.
По его словам, беременная женщина с подозрением на коронавирус COVID-19 была экстренно госпитализирована в инфекционное отделение.
"Первый случай - есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали ей мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный. Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину", - подчеркнул городской голова.
Бужинская забыла о возрасте и сверкнула достоинствами в одном пиджаке: "Ничего себе!"
Погода не пожалеет украинцев, синоптики предупредили об опасности: к чему готовиться
Военную технику стягивают к Киеву, ситуация накаляется: кадры происходящего
Киркоров, Галкин, Лазарев и другие звезды, которых подозревают в нетрадиционной ориентации: яркие фото
Маркушин также добавил, что женщину после экстренной госпитализации отправили на повторный анализ ПЦР.
В своем авторском Telegram-канале Андрей Павловский опубликовал кадры госпитализации беременной женщины в Ирпене.
На видеоролике видно, как силовики вместе с медиками оцепили район и в защитных костюмах эвакуировали девушку с подозрением на COVID-19 из жилого комплекса.
Также силовики обратились к местным жителям через громкоговоритель и призвали их оставаться дома, пока специалисты не проведут дезинфекцию.
Ранее мы рассказывали о том, что врач-инфекционист раскрыл реальную ситуацию с коронавирусом в Украине.
По словам Сергея Крамарева, выводы пока делать рано потому что, неизвестна реальная цифра заболевших.
"Потому что у нас не было тестов, а тех, что привезли, совсем недостаточно. Все зависит оттого, когда закончат к нам привозить эвакуированных украинцев из других стран. Вот когда их всех доставят, с этого момента должно пройти две недели. И мы поймем, сколько у нас на самом деле зараженных", – объяснил он.
Напомним, стало известно, какие болезни дают осложнения при коронавирусе: "В зоне риска оказались..."
Как сообщала Politeka, Китай скрыл важные данные о коронавирусе: "на самом деле было выявлено свыше..."
Также Politeka писала, что у Зеленского рассказали об отмене карантина: «Вернуться к нормальной жизни сможем в…»