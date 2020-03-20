В мережі показали, як кияни проводять час під час карантину

Відео та фото опублікували користувачі мережі у групі «Київ Оперативний» у фейсбук, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, дві дівчини в розлітаються сукнях стояли на металевому парапеті на оглядовому майданчику в Києві.

«Таким жоден вірус не страшний ...», – підписали в мережі.

Зазначимо, що перекладина на огородженні менше 10 сантиметрів в діаметрі, а на пагорбі був сильний вітер.

Крім того, в коментарях місцеві жителі почали ділитися фотозвітом, чим займаються інші під час посиленого карантину в столиці України.

«Я вважаю, що для більш класної фоточки в інсте потрібно, що б вони ще підстрибнули. Тоді взагалі, вогонь буде», «А ось вам дід, що їде на рибалку сьогодні о 7 ранку.», «А ось цигани, мабуть, сидять і вирішують, як рятуватися від короновируса», «На **на їм ця рідина з іржавої бочки», «Замість того щоб знімати,підійшов би і підштовхнув хлопців в груди, в бік пожежі. Тільки знімати все і вміють!», «Мені здається, таких людей не варто зупиняти. Природний відбір.», «Нічого страшного, Містер Природний Відбір своє візьме!», – написали користувачі мережі.

Таким жоден вірус не страшний... Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 20. März 2020

Нагадаємо, що Поліцейські допитали київських пенсіонерів, які порушують правила карантину і їздять у громадському транспорті. Про це розповів київський поліцейський Роман Мартинюк.

Мартинюк спостерігав за дотриманням правильної перевезки пасажирів в ранковий час пік в Києві і вирішив розпитав пенсіонерів, чому їм не сидиться вдома під час пандемії в світі і прямої загрози їх життя.

«На два автобуси (з 20 пасажирів) – 7 пенсіонерів. 6/7 пенсіонерів, з якими я сьогодні поспілкувався, поспішають в банк робити проплату або дізнаватися суму комунальних (тому, що по телефону не додзвонитися, з їх слів). У годину пік поїхати в магазин вирішила ще одна пенсіонерка, бо, як вона каже: "потім будуть великі черги"», – розповідає поліцейський.

Нагадаємо, люди збунтувалися, рух перекрито у багатьох місцях: кадри з місця.

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