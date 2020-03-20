Можуть посадити на 8 років

У Києві відкрили досудове розслідування через хворого на коронавірус

У прокуратурі Києва почали розслідування через укриття приватної медклініки інформації про хворого на коронавірус. Про це повідомила пресс-служба прокуратури міста Київ.

Клініка повинна була повідомити в державні органи України про пацієнта, хворого на коронавірус.

Киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію, зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Проте центр не повідомив про позитивний тест пацієнта у Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я. Про діагноз киянина у МОЗ повідомила одна з німецьких лабораторій.

Почалося розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань).

Хід досудового розслідування взяли на контроль керівництво прокуратури міста Києва.

Зазначимо, що за такі дії карають штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. У разі, якщо ці дії спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, відповідальність передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, що незважаючи на загальнонаціональний карантин, введений в Україні до 3 квітня, українці продовжують ходити на роботу. З-за зупинки метро і введення обмежень на перевезення пасажирів у громадському транспорті у великих містах вже третій день спостерігається справжній транспортний колапс.

Як розповів у себе в Фейсбуці киянин Євген Канарський, вранці 20 березня на автобусній зупинці біля станції метро Житомирська в Києві зібралася величезна черга. Він зазначає, що люди не можуть дістатися на роботу, так як громадського транспорту не вистачає.

Також помітно збільшилася кількість поліцейських і нацгвардейцев, які намагаються тримати ситуацію під контролем, формують чергу.

Ситуація з транспортом у Києві залишається катастрофічною. Особливо проблематично тим, хто повинен добиратися на роботу з лівого берега на правий.

Нагадаємо, що коронавірус захопив відразу кілька нових областей, жертв все більше: екстрене повідомлення Моз.

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