Могут посадить на 8 лет

В Киеве открыли досудебное расследование из-за больного на коронавирус

В прокуратуре Киева начали расследование из-за укрытия частной медклиники информации о больном на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киев.

Клиника должна была сообщить в государственные органы Украины и пациента, больного на коронавирус.

Киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительный тест пациента в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья. О диагнозе киевлянина в МИНЗДРАВЕ сообщила одна из немецких лабораторий.

Началось расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемическим и другим инфекционным болезням, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний).

Ход досудебного расследования взяли на контроль руководство прокуратуры города Киева.

Отметим, что за такие действия караются штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. В случае, если эти действия повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, что несмотря на общенациональный карантин, введенный в Украине до 3 апреля, украинцы продолжают ходить на работу. Из-за остановки метро и введение ограничений на перевозки пассажиров в общественном транспорте в больших городах уже третий день наблюдается настоящий транспортный коллапс.

Как рассказал у себя в Фейсбуке киевлянин Евгений Канарский, утром 20 марта на автобусной остановке возле станции метро Житомирская в Киеве собралась огромная очередь. Он отмечает, что люди не могут добраться на работу, так как общественного транспорта не хватает.

Также заметно увеличилось количество полицейских и нацгвардейцев, которые пытаются держать ситуацию под контролем, формируют очередь.

Ситуация с транспортом в Киеве остается катастрофической. Особенно проблематично тем, кто должен добираться на работу с левого берега на правый.

Напомним, что коронавирус захватил сразу несколько новых областей, жертв все больше: экстренное сообщение Минздрава.

А еще Politeka писала, что разъяренные харьковчане заблокировали движение транспорта и начали бить стекло: кадры отчаяния.

Также Politeka сообщала, что украинцы потеряют деньги из-за новых жестких правил карантина: назван единственный выход.