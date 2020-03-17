Де зараз знаходяться хворі коронавірусом у столиці

Стали відомі подробиці про перших двох заражених коронавірусом в Києві

Про це розповів мер Києва.

Так, один з хворих – «молодий київський студент», який контактував з жінкою, яка померла від коронавіруса в Радомишлі Житомирської області. Хлопець відвідував її з онукою жінки. В даний момент він знаходиться на лікуванні в Олександрівській лікарні.

Другий хворої є жінка, яка нещодавно повернулася з курорту Франції в Україну. Вона знаходиться в самоізоляції, при цьому за нею спостерігають лікарі. Вона отримує необхідне лікування вдома.

Всіх, хто контактував з хворими, зараз обстежують лікарі.

Зазначимо, що про двох випадках захворювань коронавірусом в Києві стало відомо ввечері 16 березня.

Нагадаємо, що в Києві розпочався посилений карантин. Однак, ранок 17 березня місто почав у звичному ритмі.

З самого ранку багато вулиць Києва стоять в пробках. Незважаючи на оголошений «карантин», люди виїжджають на роботу і по справах.

Крім того, сьогодні під Верховною Радою збирається мітинг проти відкриття ринку землі.

Додамо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що з середи в Україні закриють всі метро. Але підземка в Києві поки працює. Точного часу, коли його закриють, поки не повідомили. Попередньо, це може статися після 12:00 17 березня.

Як відомо, з 17 березня в Києві посилили карантин. Список обмежень збільшився: у нього потрапили заборони на роботу ТРЦ, спортзалів, салонів краси, ресторанів і кафе. Також будуть обмежені пересування по місту.

Також ми повідомляли, що українців попередили про запровадження жорстких заходів у рамках боротьби з епідемією коронавіруса. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

зокрема, за рішенням Кабінету міністрів призупинено залізничний, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також роботу припиняють метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

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