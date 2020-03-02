Рибалки без вісті пропали під Києвом, відправившись на лов

В селі Страхолісся, що на Иванковщине, двоє чоловіків на моторному човні вийшли на риболовлю. В цей час їх місцеперебування невідоме. Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net.

Ще дві доби тому рибалки повідомили по телефону, що двигун вийшов з ладу і вони планують зупинитися на нічліг на одній із баз у Козелецькому районі Чернігівської області. Однак після цього звісток від них не було.

На пошуки зниклих орієнтовані особовий склад поліції Київщини, зокрема Іванівської, Вишгородського, зони ЧАЕС, поліцейські суміжних регіонів, мобільні патрулі, громадськість.

2 березня пошуки продовжилися вже з залученням авіації та рятувальників.

Нагадаємо, що в Одеській області поліція і родичі шукають безвісти зниклого 35-річного чоловіка. За словами поліції, в Арцизу зник місцевий житель Артем Іванов, 1985 року народження.

Відомо, що з 23 лютого чоловік перестав виходити на зв'язок з родичами.

Зниклий має зріст 198 см, худорлявої статури, чорне волосся, неголений, обличчя овальне, карі очі, при ходьбі сутулиться.

Крім того, у Артема має особлива прикмета: на грудях недороблена татуювання із зображенням дракона, на лівому передпліччі татуювання із зображенням символів.

«Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження чоловіка, просять повідомити в Арцизький відділ поліції по телефонам: (04845) 3-11-72, (067) 795-19-44 або по спецлінії «102», - йдеться у зверненні.

Також ми писали, що в Дніпрі шукають безвісти зниклого Артема Агеєва. Відомо, що хлопець 10 грудня зійшов з автобуса на трасі Дніпро-Запоріжжя і на даний момент його місцезнаходження невідоме.

Пошуки Артема проходили не тільки в Дніпрі, але всі спроби його знайти закінчилися безуспішно. Батьки Артема навіть пообіцяли знайшла винагороду в 100 000 гривень.

Також відомо, що через два тижні після зникнення його бачили в лісопосадці між трасою Дніпро-Запоріжжя і селом Морозівка.

На вигляд Артему 25-30 років, зріст — 178 см, спортивної статури, темне коротке волосся, карі очі, овальне обличчя.

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