Розгублена пенсіонерка не могла згадати, де живе

Жінку виявили увечері 2 лютого на одній з вулиць Києва

Розгублена пенсіонерка ходила по вулиці і не могла згадати, де живе.

Один з перехожих, побачив розгубленість пенсіонерки і викликав поліцію, передає Politeka.net.

Прибувші на місце патрульні знайшли у жінки мобільний телефон, в якому відшукали номер її онука.

Зателефонувавши йому, поліцейські повідомили про місцезнаходження пенсіонерки. Незабаром літню жінку забрали родичі і відвезли додому.

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Про це повідомили в прес-службі поліції столиці.

13-річний Олександр Москаленко пішов з дому 3 лютого, з тих пір про його місцезнаходження нічого невідомо.

Хлопчикові на вигляд 12-13 років, зріст 155 см. Волосся світло-русяве з боків виголені, спереду великий чубчик, худорлявої статури.

Був одягнений Саша в сіру кофту з капюшоном, темно синій рюкзак, чорні спортивні штани, руді черевики.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування школяра, поліція просить повідомити за телефоном "102".

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