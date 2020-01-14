В мережі показали фото зниклого озера в Києві
Про це пише «Клуб корінного киянина» в Facebook.
«Озеро Дарницьке, знаходилося приблизно на місці сучасного автобусного парку № 2 між вул. Празька та Азербайджанська. Зникло у 1950-ті року. Фото початку ХХ-го сторіччя», – говориться в повідомленні.
За статистикою, ще в 1991–му у Києві було 486 водойм, а вже в 2018–му залишилося всього 380.
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Зараз місце, де знаходилося озеро виглядає так:
Нагадаємо, НП сталася ввечері в понеділок, 13 січня, - в районі Либідської поруч з ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрасу, окріп затопив нульовий поверх торгового центру. Постраждали люди і автомобілі, залишені на парковці. В одну з утворених ям потрапив автобус "Богдан" з пасажирами.
За інформацією прес-служби ДСНС Києва, кількість постраждалих зросла до 10. Трьом людям надали допомогу на місці, решту госпіталізували.
У мережу потрапили кадри, як відвідувачі Ocean Plaza намагалися вибити вікна на першому поверсі, щоб врятуватися з затопленого окропом ТРЦ.
Один з учасників події в Фейсбуці подякував рятувальнику, який на своїх плечах носив людей із затопленого приміщення. За словами Ігоря Гону, він і ще четверо осіб близько години рятувалися від окропу, піднявшись на тумбочки. До того часу вода піднялася на 5-10 см.
Міська влада прокоментувала інцидент і обіцяла компенсувати збитки водіїв, чиї авто постраждали біля Ocean Plaza.
"Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки", – заявив представник КМДА.
Нагадаємо, про потоп у ТРЦ Ocean Plaza: люди обшпарені окропом, всюди пар.
Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа в Києві: окріп б'є прямо з-під землі.
Також Politeka писала, що люди в Ocean Plaza кричали від болю, кількість постраждалих зросла.