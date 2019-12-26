Мер Києва Віталій Кличко осоромився зі своїм новим рішенням

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, місцева влада вирішила до Нового року запустити рух по скандальному Шулявському шляхопроводу.

Тому там цілодобово і без вихідних працюють будівельники. При цьому Віталій Кличко запевняє українців про те, що нібито підрядник дає гарантію на 10 років на експлуатацію покриття з полімерного асфальтобетону.

"Для того, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі. Конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку", - похвалився міський голова.

Але українці в подиві, чому мер Віталій Кличко схаменувся з ремонтом мосту в Києві лише перед Новим роком.

Як відомо, ще в жовтні Віталій Кличко підписав розпорядження про збільшення кошторису до 1 млрд гривень, які планують виділити на ремонтні роботи.

Користувачі в соціальних мережах дорікнули місцеву владу в казнокрадстві, оскільки вони вирішили класти асфальт взимку, хоча подібні роботи мають проводити при температурі від +15 градусів.

"На скільки закриють міст, коли будуть зносити цех заводу? Чи буде років 15 стояти як зі з'їздами з мосту кырпы?", "Яке досягнення! Ноу хау, стелити асфальт під дощем! Що навесні буде? Зійде зі снігом?", "10 років гарантія?)", "А що так? Підгорає? А до сьогоднішнього часу там двоє калік колупались", "Було достатньо часу, щоб все робити вчасно. Геройства тут немає", "Дощ іде, і асфальт кладуть! В нашій країні нічого не змінюється!", "Для д*білів пишу: ремонтні роботи слід виконувати при температурі не менше +15..+18 градусів. Це доведено іноземними компаніями. Тобто, д*уни, асфальт потрібно класти влітку, а не взимку", "Вночі був дощ. І в цей час укладали асфальт?", - обурюються українці в коментарях.

Раніше ми повідомляли про те, що Віталія Кличка жорстко рознесли з "містом майбутнього". За словами блогера Ігоря Лесева, мер Києва Віталій Кличко збирається балотуватися на місцевих виборах, хоча саме місто знаходиться в жалюгідному стані.

При цьому Лесев розповів, що презентація «нового Києва» від Кличка досить якісна. Проте в реальності все виглядає абсолютно по-іншому.

"...Метро не будують – тому що дорого. Ями на дорогах – тому що погода підступна. Мости ламаються, тому що ліниві. Вони втомлюються. А машини топляться, тому що зливову каналізацію радянські. Прокляте спадщина совка. А дітей у школах вище норми, не тому що нових шкіл не будується, а тому що понаїхали. Але що з сміттєвими баками? Це що, дороге задоволення? Як можна презентувати місто майбутнього і одночасно будувати циганський табір? Місто зас*ан в смітті", - підкреслив блогер.

Нагадаємо, Луценко переметнувся до Кличка, українців чекає «сюрприз».

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