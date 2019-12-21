Пожежа в Києві забрав життя двох людей

у п'ятницю ввечері В Києві загорілася багатоповерхівка, внаслідок чого загинули двоє людей

З'явилися подробиці смертельного пожежі в житловому багатоповерховому будинку в Києві, який відбувся 20 грудня на Виноградарі. Загорілася квартира з людьми на 9 поверсі, в результаті чого загинули дві людини. З будинку рятувальники змогли евакуювати 15 осіб з сусідніх квартир, яким загрожувала небезпека (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

Також стало відомо, що під час пожежі були евакуйовані троє дітей. Чотири людини були доставлені в лікарню.

Всього до гасіння пожежі було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 27 чоловік особового складу.

Також зазначається, що з-за припаркованих автомобілів у дворі будинку у рятувальників не було можливості вчасно розставити необхідну техніку для ліквідації пожежі та порятунку людей.

Нагадаємо, що 20 грудня сталася пожежа в Одесі, де мобільний телефон став причиною займання гуртожитку. Пожежа сталася вночі, 20 грудня, у гуртожитку №6 Одеського національного університету імені Мечникова, яке розташоване на вулиці Довженка, 9а.

За інформацією рятувальників, сигнал про спалах надійшов на лінію 101 о 4:52. Прибувши на місце, пожежники встановили, що горіли речі в підсобці на четвертому поверсі, де живе якась жінка.

Відзначається, що ще до прибуття рятувальників студенти загасили його з допомогою відер з водою, однак вогонь встиг знищити частину речей.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Співробітники ДСНС, які приїхали за викликом, перевірили протипожежне водопостачання будівлі і шляхи евакуації.

Ймовірною причиною загоряння, за версією пожежників, вважається аварійний режим роботи заряжавшегося мобільного телефону, залишеного без нагляду.

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В пожаре на Виноградаре погибли двое Gepostet von Информатор Киев am Freitag, 20. Dezember 2019

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