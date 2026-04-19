В Киеве стартовала программа гуманитарной помощи для пенсионеров, охватывающая внутренне перемещенные лица и другие уязвимые категории населения, сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает выдачу одежды, обуви и средств гигиены оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Программа включает детей, женщин, переселенцев, людей старшего возраста, малообеспеченные и многодетные семьи, а также лиц с инвалидностью. Необходимые вещи предоставляются в специально определенных пунктах в разных районах столицы.

Пункты выдачи работают в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. Локации включают улицы Ломоносова, Харьковское шоссе, Закревского, Курнатовского, Озерную, Цитадельную, Ярославскую, Юрия Гната, Воздухофлотский проспект и проспект Победы.

Дополнительную поддержку оказывают территориальные центры социального обслуживания. Там есть продукты длительного хранения и базовые бытовые товары. Для этого достаточно обратиться лично или предварительно согласовать визит по телефону.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется бесплатно и помогает покрыть основные потребности в сложный период. Для более быстрого оформления советуют иметь при себе документы, подтверждающие статус получателя.

Организаторы призывают не медлить с обращением, чтобы избежать очередей и получить поддержку.

В перспективе планируется расширение инициативы: увеличение количества пунктов выдачи и привлечение новых категорий граждан. Подробности и контакты доступны в территориальных центрах социального обслуживания и на официальных ресурсах города.

Программа продолжает расширять охват, обеспечивая своевременную помощь всем нуждающимся пенсионерам столицы.

