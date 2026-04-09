Графіки відключення світла у Київській області на 10 квітня триватимуть в деяких населених пунктах через впровадження планових робіт в мережах, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Графіки відключення світла у Київській області на 10 квітня заплановані в окремих населених пунктах у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на електромережах.

ТОВ «ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж в селі Кременище. Через це вимкнуть електрику з 08:00 до 19:00 години за такими адресами:

Максимова — 1, 2, 3, 4, 5, 5-А, 6, 6-Б, 8, 9, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25-А, 26, 26Б, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 45, 49, 51Б

Якуніна — 1, 2, 3, 5

З 08:00 до 19:00 години тимчасово буде припинено електропостачання в селі Круглик. Через це світло вимикатимуть за такими адресами:

7 років Жовтня — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 20, 100

7-го Жовтня — 0039, 2А

Вітянська — 1, 2, 3-А, 3Б, 3В, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4А, 4Б/2, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12-А, 14, 15, 15/2, 17, 19, 21, 23

Кардон — 55, 100

Квітнева — 2, 9, 5206

Лісна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 20Б

Лугова — 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Максимова — 44

Озерна — 1, 2, 3,

пров. Вітянський — 3

пров. Молодіжний — 1, 12

З 08:00 до 19:00 години діятимуть додаткові графіки відключення електрики в селі Хотів. Знеструмлеться такі вулиці:

Жидкова — 1, 2, 3А, 4, 6, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 24

Затишна — 8, 10, 16, 24

Калинова — 2, 43

Квіткова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 100

Козацька — 1, 1А, 1-В, 1Г, 2, 3, 9, 10, 10Б, 11

Корольова Сергія — 26

Круглицька — 1А, 1Б, 1В, 2, 2-А, 4, 4/1, 11, 11А, 13, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39/2, 41, 43, 43А, 45, 51, 7, 9

Липовий Яр — 24

Лук’яненка Левка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А

Мальовнича — 3, 8, 9, 13

Миру — 1, 2А, 4, 21

Молодіжна — 1, 3, 4, 5, 11, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 34, 36, 42, 43, 45, 50, 57, 59, 66, 67, 69, 72, 77, 81/2, 81/3, 81/5, 81/6, 81/7, 83, 84, 100, 112А, 112Б, 112Г, 114, 114/3, 114-А, 114Б, 120, 122, 138, 1К, 1А, 1Е, 1Ж, 5150, 5153, 5154

Невського — 4, 5, 10, 11А, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 30, 33, 37, 51, 57

О. Невдалого — 11

О. Невського — 2, 5, 6, 9, 10, 14, 14А, 17, 21, 23, 25, 27, 27-А, 27Б, 32, 34, 37-А, 47

Партизанська — 2

Паширова — 1, 1В, 1/2, 2, 2/3, 2А, 8

Перемоги — 1, 1/1, 2/4, 2/5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 150, 200

Промислова — 1, 1А, 1-А, 1-А/прим.22, 1Б, 1-Б, 1-В, 1Г, 1-Г, 1Д, 1-Д, 1Е, 1-Е, 1Є, 1-Є, 1Ж, 1-Ж, 1Ж,кв.25, 1-Ж/22, 1-Ж/23, 1З, 1-З, 1-З,ПР58, 13/59, 13/61, 1-З/прим.57, 1-З/прим.60, 1-З/прим.62, 1К, 1-К, 1К,ПРИМ64, 1К,ПРИМ65, 1-КПР.63, 1Л, 1-Л, 1М, 1-М, 1Н, 1-Н, 1-О, 1-Р, 3, 3(:0002)

Садова — 1, 4, 4-А, 15, 15КВ.1, 16, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24А, 25А, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 47, 50, 50А, 52, 56А, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 70А, 72, 77, 78, 80, 80А, 88, 98

Соборності — 1, 11, 11А, 13А, 15, 23, 23А, 24, 100, 148, 3, 4, 5, 31, 33, 51, 77, К.Н.:0072

Травнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 12, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 23

Шевченка — 2, 2/2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24-Б, 24В, 24-Д, 24Е, 24Є, 25, 26, 26А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 49А, 5, 51, 53, 55, 57, 61А, 66А, 8, 9

Яблунева — 2, 4, 6, 7, 8, 15, 15А, 16, 17, 18, 19.

