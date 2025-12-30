Гуманітарна допомога для ВПО у Києві передбачає контроль за дотриманням правил та організацію всіх етапів.

Гуманітарна допомога для ВПО у Києві надається організацією "Світло на Сході" в межах постійної міської програми підтримки переселенців, повідомляє Politeka.net.

Програма розрахована на людей зі статусом ВПО віком від 7 років, які ще не користувалися допомогою або отримували її до 31 березня 2024 року.

Отримати пакети можна лише особисто. Для дітей шкільного віку це правило також обов’язкове. Люди віком 70+ можуть забрати допомогу без присутності, але після попередньої реєстрації через Google-форму.

Процес видачі складається з кількох етапів. Спершу перевіряють реєстрацію та видають талони. Далі проводять інформаційну зустріч, після якої відбувається безпосередня передача ресурсів. Організатори зазначають, що весь процес триває приблизно 100 хвилин, іноді довше, тому рекомендують планувати час і мати всі необхідні документи.

Правильне заповнення форми є критично важливим. Прізвище, ім’я, по батькові та номер довідки ВПО потрібно вносити українською мовою так, як у документах. Навіть невелика помилка може зробити реєстрацію недійсною.

Відповідальне подання заявки важливе для всіх учасників. Три пропуски без поважної причини призводять до втрати права на допомогу на рік.

Гуманітарна допомога для ВПО у Києві передбачає контроль за дотриманням правил та організацію всіх етапів, що забезпечує справедливий розподіл ресурсів. Наступна видача запланована на 17 грудня, а реєстрація вже відкрита. Анкету можна знайти у Телеграм-каналі організації.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями, щоб не пропустити можливість своєчасно отримати підтримку.

