Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області цього року розпочалася в межах соціальної програми, що підтримує людей похилого віку, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива забезпечує мінімальні умови для стабільного життя та надає регулярну підтримку літнім громадянам.

У Фастові запрацювала соціальна їдальня Благодійного фонду Святого Мартіна. Заклад обслуговує самотніх пенсіонерів, бездомних і тих, хто опинився у складній ситуації, незалежно від реєстрації або соціального статусу. Обіди видають шість днів на тиждень у післяобідній час. Меню складається з традиційних страв, що забезпечують повноцінне харчування та необхідну енергію.

Для людей з обмеженою рухливістю організовано адресну доставку їжі додому. Волонтери привозять пакети, що дозволяє охопити найуразливіші категорії та гарантує комфорт і безпеку отримувачів.

Особливу увагу приділяють святковим ініціативам. На Різдво та Великдень команда фонду проводить благодійні обіди для осіб без постійного житла та подорожніх, зокрема на залізничному вокзалі. Учасники отримують не лише харчування, а й соціальну підтримку та можливість поспілкуватися.

Щодня на вулиці Зигмунда Козаря, 13 заклад відвідують від 50 до 100 осіб. Роботу забезпечує команда волонтерів, яка готує страви, контролює розподіл і організацію, щоб уникнути черг та підтримувати порядок.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів, які надають фінансові ресурси та матеріали. Завдяки цьому програма стабільно працює та поступово охоплює більше літніх людей, що потребують постійної підтримки.

Мешканців закликають стежити за оголошеннями фонду, щоб вчасно отримати допомогу та скористатися іншими соцініціативами, включно з адресною доставкою та святковими заходами.

