Безкоштовні продукти для ВПО у Києві можуть отримати не всі переселенці, а лише ті, хто відповідає визначеним умовам, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надає організація «ЯМаріуполь».

Інформацію оприлюднили на офіційному ресурсі центру. Простір підтримки працює у столиці за адресою: вулиця Антоновича, 39. Відвідувачів приймають з понеділка по суботу, з 8:00 до 18:00.

Гуманітарний напрям передбачає продуктові набори, засоби гігієни та базові речі першої потреби. Допомогу надають внутрішньо переміщеним особам з Маріуполя, які нині проживають у місті. Окрему увагу приділяють людям старшого віку, родинам з дітьми та громадянам з інвалідністю.

Окрім матеріальної підтримки, центр забезпечує психологічний супровід. Фахівці проводять індивідуальні й групові зустрічі для осіб, що пережили втрату, вимушений переїзд або сильний стрес. Такі консультації допомагають стабілізувати емоційний стан і швидше адаптуватися до нових умов.

Юридичний блок охоплює питання відновлення документів, оформлення соціальних виплат, підготовки заяв на державну допомогу чи компенсацію за зруйноване житло. Консультації надають спеціалісти з урахуванням індивідуальних ситуацій заявників.

Медичний напрям включає первинні огляди, поради лікарів, рекомендації щодо лікування та, за потреби, перенаправлення до профільних спеціалістів.

Також у межах програми безкоштовні продукти для ВПО у Києві центр допомагає з пошуком роботи: консультує щодо вакансій, підготовки резюме та адаптації на новому місці. Додатково організовують освітні й дозвіллєві заходи для дітей та дорослих, спрямовані на підтримку громади переселенців.

