Ректор национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского Максим Тимошенко заявил, что ВСУ воюют на поле боя с россиянами, а остальная Украина должна бороться за свою историю и культуру, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По словам гостя программы, мир сейчас смотрит на нас с большим уважением и надеждой, что мы остановим россиян, но в то же время мир удивляется, что мы отдаем свое – лучших художников и композиторов. В частности, подчеркивает он, все знают «Щедрик» Леонтовича, но те же американцы заявили права на его музыку, и это только один пример.

«А «Очи черные»? Это Гребенка, человек из Полтавщины написал. Сейчас перевели и наши ребята поют на украинском языке. Музыку написал немецкий композитор, а слова – наш великий украинец. Это наше, это наша история, мы не можем это отдавать. И это произведение пели Луи Армстронг, Лучано Паваротти и весь мир», – подчеркивает Максим Тимошенко.

Также, отмечает он, у нас есть всемирно известный композитор Чайковский, который популяризировал украинскую народную музыку, мелодия лирников звучала на его первом же концерте, в Украине Национальная музыкальная академия названа его именем. Так что, утверждает гость программы, патриотизм – это отстаивать свое, хотя, конечно, это тяжело в условиях господства российской пропаганды, но это нужно.

«План один – написать гимн победы, который сейчас создается в окопах. У нас выдающаяся, я считаю, наша выпускница – Ольга Рукавишникова, которая сейчас на фронте. И я бы очень хотел, чтобы она дирижировала, написала в окопе эту музыку победы. И мы все сделаем, чтобы был мир на нашей земле, чтобы отметить нашу победу и чтобы мы максимально дальше работали над тем, чтобы занимать самые высокие ступени во всех мировых рейтингах», - заключает Максим Тимошенко.

Как сообщала Politeka, Войтенко заявил, что не так много стран имеют собственный кинематограф, и нам свой украинский нужно развивать.

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