Перерасчет пенсии в Киеве в апреле 2025 года состоится для работающих пенсионеров, которые согласно закону выполнили условия для этого, сообщает Politeka.

Это касается лиц, которые на 1 марта 2025 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предварительной корректировки. В случае выполнения этого условия выплаты будут перечислены с учетом дополнительного страхового стажа и, при необходимости, новой заработной платы. Это позволит работающим пенсионерам получить более высокие выплаты.

Для лиц, не получивших 24 месяцев периода трудовой деятельности после предварительной корректировки пенсионной суммы, повторный пересмотр состоится не ранее чем через два календарных года после назначения выплат или предварительного денежного пересмотра. Такая корректировка будет производиться только с учетом приобретенного страхового стажа.

Перерасчет пенсии в Киеве в апреле 2025 года производится автоматически без дополнительных обращений в Пенсионный фонд Украины. Те, кто продолжал работать и отвечать требованиям, получат повышеннуые начисления на основе новых данных о страховом стаже и заработной плате, поданных в реестр застрахованных лиц.

Отметим, что это все не касается пенсионеров, которым деньги были назначены за выслугу лет по условиям закона Украины о пенсионном обеспечении, и не достигших 60 лет.

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