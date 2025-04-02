Синоптики рассказали, каким будет прогноз погоды в Киеве и области в четверг, 3 апреля 2025 года, и предупредили о приближении новой волны похолодания.

В четверг, 3 апреля 2025 года, прогноз погоды в Киеве и области обещает "метеорологический all inclusive" – тепло и окончание дождей, пишет Политека.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что в четверг и пятницу жителям столицы и региона следует максимально насладиться отдыхом на природе, потому что уже в субботу придет резкое похолодание до +6+9 градусов, а в воскресенье возможен сильный ветер и даже снег.

В Укргидрометцентре предупреждают, что ночью атмосферные фронты будут еще влиять на ситуацию в регионе и обусловят небольшой дождь, но в дневные часы осадков уже не ожидается.

В течение суток 3 апреля, как обещает прогноз погоды, в Киеве и области будет облачно с прояснениями, сообщает Политека. Ветер северо-восточный, умеренный, до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды предусматривает, что ночью 3 апреля в Киеве температура воздуха будет +5+7 градусов, а днем ​​поднимется до +14+16 тепла. По области в ночные часы +3+8, а в течение дня воздух прогреется до +12+17.

Наталья Диденко рассказала, что в четверг в регионе ожидается примерно +12 градусов, то в пятницу можно ожидать до +16+18 тепла. А вот резкое похолодание, которое последует после этого, по словам синоптика, может негативно повлиять на состояние людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.

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