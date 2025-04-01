Графики отключения света в Киеве и области 2 апреля продлятся 10 часов.

Отключение света в Киеве и области 2 апреля планируется, однако ограничения коснутся только чести украинцев, сообщает Politeka.net.

Энергетики будут проводить профилактические работы на территории двух районов. Продолжительность в разных населённых пунктах будет варьироваться.

В Калиновском поселковом территориальном обществе Фастовского района будут проводиться ремонтные работы на электрических сетях. Как сообщает Калиновский поссовет, в связи с этим, в поселке Калиновка не будет электроснабжения с 9:00 до 19:00.

Ограничения будут относиться к следующим улицам: Васильковская, переулок Весенний, Виноградная, Вишневая, Вишневый, Виталия Лазарева, Героев Азова, пров. Героев Азова, Героев Украины, Железнодорожная, Железнодорожный, Калиновая, Леси Украинки, Лысенко, Лесная, Луговой, Молодежная, Новая, Новый, Парковая, Парковая, Полевая, Садовая, Садовый, Солнечная, Солнечный, Спортивная, Стуса, Майский, Украинский и Центральный.

Кроме этого, обесточивание коснется Обухова. Ограничения будут действовать с 09:00-17:00 по адресам: Академическая, Богдана Хмельницкого, Гайдамацкая, Григория Косинки, Загребля, Заречная, Каштановая, Киевская, Петрусенко, Подгорный ж/м, Песчаная, Приветная, Шевченко. Электричество выключат на улице Киевская 119 с 08:30 до 19:30.

Отключение света в Киеве и области 2 апреля будет введено для обеспечения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в сетях, специалисты компании будут осуществлять профилактические работы.

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