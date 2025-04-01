Существуют категории людей, которые могут выйти на заслуженный отдых раньше – им назначается пенсия в Украине по другим показателям.

Пенсия в Украине в 2025 году предоставляется при достижении 60-ти и при наличии не менее 32 лет страхового стажа, сообщает Politeka.net.

Однако существуют категории украинцев, которые могут выйти на заслуженный отдых раньше.

Так, участники боевых действий имеют право на досрочный уход по льготным условиям.

Согласно разъяснению юриста Екатерины Анищенко, военнослужащим, мобилизованным и контрактникам во время прохождения службы продолжает засчитываться страховой стаж. Более того, он исчисляется по специальной формуле: один месяц службы в зоне боевых действий приравнивается к трем.

Таким образом, военным-мужчинам назначается выплата уже в 55, если у них 25 лет стажа, а женщины – в 50 при наличии 20 лет стажа.

Пенсия в Украине для всех военных зависит от:

общего страхового опыта;

должностного оклада во время службы;

дополнительных надбавок.

Владельцы удостоверения участника боевых действий могут рассчитывать на дополнительные выплаты, в частности:

25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

ежемесячное пособие;

адресную доплату, если общий размер выплат недостаточен.

При этом минимальный размер пенсионных начислений для военных не может быть меньше 4958,1 гривны.

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