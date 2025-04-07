Подорожание продуктов в Киеве перед Пасхой 2025 может стать ощутимым ударом по бюджету покупателей.

Подорожание продуктов в Киеве больше всего отличилось на хлебобулочных изделиях, куриных яйцах и мясе, сообщает Politeka.

Как отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук на брифинге в медиацентре "Украина", это связано с продовольственной инфляцией, повышением логистических затрат и ростом спроса на основные товары.

Денис Марчук сообщил, что цены будут продолжать расти, в частности, накануне Пасхи. Одной из причин продовольственная инфляция, которая в 2025 году превышает 13%. Война, проблемы с логистикой и повышение спроса перед праздником способствуют увеличению стоимости товаров.

По словам эксперта, украинцы не должны ожидать понижения цен в предпраздничный период. В 2024 году цены на хлебобулочные изделия выросли на 20%, и эта тенденция, вероятно, сохранится. Рост стоимости энергоресурсов, логистические трудности и курс доллара влияют на подорожание продуктов в Киеве.

Что касается яиц, за них придется платить на 10% больше из-за роста стоимости кормов для птицы. Однако после Пасхи, когда предложение увеличится благодаря домашним хозяйствам, цены могут снизиться на 20-30%. Стоимость мяса также может подскочить, в частности на говядину и свинину, из-за уменьшения поголовья скота и дорогих кормов.

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