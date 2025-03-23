Эксперты Укргидрометцентра поделились подробным прогнозом погоды в Киеве и области на 24 марта 2025 года и предупредили об опасности.

В понедельник, 24 марта 2025, прогноз погоды в Киеве и области предусматривает дождь и штормовой ветер, сообщает Политека.

Как сообщили эксперты Украинского гидрометеорологического центра, на понедельник по Киеву и области, а также большинству регионов Украины, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

По данным синоптиков, в этот день порывы ветра в столице будут достигать 15-18 метров в секунду, что соответствует первому (желтому) уровню опасности. Такие условия могут усложнить движение транспорта на дорогах, а также отрицательно повлиять на работу коммунальщиков, энергетиков и строителей, пишет Политека.

В общем, как обещает прогноз погоды на 24 марта, в течение суток ветер будет юго-восточный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду, но именно днем ​​порывы будут достигать 15-18 м/с.

В регионе, в частности, в столице, в течение дня будет облачно, пройдут умеренные дожди.

Согласно прогнозу погоды на 24 марта, в Киеве температура ночью составит +3+5 градусов тепла, днем ​​поднимется до +10+12. По области температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 в ночные часы, а в дневные часы показатели термомертров будут демонстрировать +7+12 градусов тепла.

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