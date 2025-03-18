Прогноз погоди в Києві та області передбачає, що середа, 19 березня 2025 року, стане останнім неприємним днем ​​перед весняним потеплінням.

Прогноз погоди в Києві та області на 19 березня 2025 року знову обіцяє хмарність із проясненнями, холод та опади, повідомляє Політека.

Очікується невеликий сніг, в денні години з переходом у дощ. Обережно: вночі та вранці на дорогах можлива ожеледиця. Про це попереджають експерти Українського гідрометеорологічного центру.

Вітер на Київщині 19 березня, як обіцяє прогноз погоди, буде північно-західний, помірний, швидкістю до 5-10 метрів за секунду.

Вночі в столиці очікується до -1-3 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +5+7 тепла, пише Політека. По області температура повітря коливатиметься вночі від -1 до - 6 градусів, а вдень показники термометрів піднімуться до +3+8.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі також дала детальний прогноз погоди в Києві на 19 березня. За її словами, мешканцям столиці лишилося перетерпіти лише один цей холодний і неприємний день, а далі вже прийде потепління.

Наталка Діденко відзначила, що в середу в столиці ймовірні незначні опади у вигляді мокрого снігу, але він швидко розтопиться та зникне без сліду. Температура в нічні години, за словами експерта, становитиме від 0 до -2 градусів морозу, а вдень приблизно до +5.

А вже у четвер, 20 числа, в день весняного рівнодення, нарешті прийде потепління, повітря прогріється до +9, а далі з кожним днем поступово буде все тепліше та тепліше.

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