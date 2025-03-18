Как считают эксперты, решение Нацбанка повысить учетную ставку создает риски для экономики и борьбы с коррупцией.

Нацбанк повысил учетную ставку до 15,5% годовых в качестве борьбы с инфляцией, передает Politeka.net.

Как считает бывший член совета НБУ Виталий Шапран, что данное решение приведет к печальным последствиям.

Шапран утверждает, что ухудшатся условия кредитования, особенно это почувствуют заемщики prime-сегмента. Также будут более жесткие условия новых заимствований Минфина через ОВГЗ и уменьшатся прибыли НБУ. Еще, по его мнению, это приведет к уменьшению налоговых поступлений из-за снижения деловой активности, происходящего под давлением роста кредитных коэффициентов.

Аналитик Алексей Кущ добавляет, что это решение НБУ также приведет к тому, что доходность по ОВГЗ с 15-17%, подтянется на уровень 18-19%, а это увеличение расходов на обслуживание госдолга страны и дополнительная нагрузка на бюджет.

По словам экономического эксперта Даниила Монина, увеличение коэффициентов по 3-месячным депозитным сертификатам до 19% позволит паразитировать банковской системе за счет бюджета и увеличит прибыльность банковской системы за год оценочно с 200 до 250 млрд грн.

«В то же время это повышение особо не повлияет на снижение инфляции, поскольку кредиты в экономике и так особо не выдаются. Кроме того, инфляция носит в основном немонетарный характер в виде повышения стоимости электроэнергии в 2 раза за последние два года и роста расходов на оплату труда, а также увеличения налогов на труд», – считает Монин.

Напомним, Нацбанк повысил учетную ставку с 14,5% до 15,5%, это произошло 7 марта 2025 года.

Источник: GMK

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