В этом материале вы узнаете о возможных отключениях света в столице и в Киевской области в воскресенье, 16 марта 2025 года.

Будут ли в Киеве и области вводиться графики отключения света на 16 марта 2025 года на фоне новых массированных ударов по энергетике, сообщает Политека.

Как сообщили в ДТЭК, ночью 15 марта российские оккупационные войска вновь нанесли массированные удары по украинским энергетическим объектам в Днепропетровской и Одесской областях.

Повреждения существенные, без электроэнергии осталась часть потребителей, пишет Политека. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть жителям свет.

Кроме того, по данным "Укрнерго", накануне из-за ухудшения погодных условий (сильных дождей и ветра) без электроэнергии остались жители 18 населенных пунктов в четырех регионах Украины – Закарпатье, Черниговщина, Кировоградщина и Николаевщина.

Киев и область пока эти проблемы в энергосистеме не затронули, поэтому на 16 марта стабилизационные и аварийные графики отключений света не планируются. Если ситуация изменится, об этом будет сообщено на официальном сайте ДТЭК.

Также на воскресенье на Киевщине не планируется введение локальных графиков отключения с целью проведения профилактических работ для повышения надежности энергосистемы, они продолжатся уже с понедельника.

Для максимальной стабильности в энергосистеме "Укрэнерго" рекомендует использовать мощные электроприборы в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции – с 10 до 18.

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