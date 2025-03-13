"Укргидрометцентр" и Наталья Диденко дали четкий прогноз погоды в Киеве и области на пятницу, 14 марта 2025 года.

Синоптики советуют хорошо насладиться погодой 14 марта 2025 года, потому что дальше в Украину придет похолодание, дожди, и возможен даже мокрый снег, пишет Политека.

Как сообщают эксперты Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу на территории Киева и области ожидается облачная погода с прояснениями, осадков при этом не будет.

В регионе будет преобладать юго-западный ветер скоростью до 7-12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, сообщает Политека.

В области температура воздуха ночью будет +5+10 тепла, а днем ​​до +13+18. В столице, как обещает прогноз, температура будет колебаться с +8+10 ночью до +14+16 днем.

Синоптикиня Наталья Диденко также поделилась прогнозом на 14 марта 2025 года. По ее словам, в столице в этот день будет сухо и тепло, воздух прогреется примерно до +14 градусов тепла.

В целом по Украине ожидается +15+22 градусов, но из западных регионов идет похолодание, поэтому на Волыни, Ровенщине, Львовщине, на севере Житомирщины и Киевщины максимально стоит ожидать +11+14 градусов.

А дальше, по словам синоптика, ситуация будет ухудшаться, ожидаются дожди, мокрый снег, поэтому если вы еще не сменили шины на авто, пока не спешите это делать.

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