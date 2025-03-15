Мобилизация в Украине продолжается и многие граждане имеют вопросы своих прав и обязанностей.

На блокпостах могут задержать военнообязанных во время мобилизации в Украине , пишет Политека.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот вопрос на портале "Юристи.UA", рассказал, что представители Национальной полиции и территориальных центров комплектования могут задержать человека с инвалидностью только по одному условию – если он объявлен в розыск. В случае, если лицо не находится в розыске, его задержание будет противозаконным.

Юрист отметил, что без наличия конкретной причины или розыска нет больше никаких оснований для того, чтобы сотрудники ТЦК задержали граждан. Таким образом, если человека не разыскивают, его передвижение через пункты пропуска и проверки не должно быть ограничено.

Мобилизация в Украине: надо ли проходить ВЛК

Также адвокат разъяснил, что требование проходить военно-врачебную комиссию для лиц с инвалидностью является незаконным. По словам Айвазян, если гражданин имеет отсрочку от призыва из-за своего статуса, то ему не нужно проходить ВЛК во время действия этой отсрочки.

Следовательно, на момент действия отсрочки для лиц с инвалидностью не предусмотрено прохождение военно-врачебной комиссии, и это требование является нарушением их прав.

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