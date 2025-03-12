С 5 марта 2025 по 5 июля 2026 года начинается новый астрологический подпериод Луны, именно в время может закончится война в Украине.

Астрологи говорят, что в натальной карте Украины Луна связана с финансами и ресурсами, передает Политека.

В первую очередь речь идет о повышении интереса к финансовым вопросам и денежных поступлениях.

Это сильная планета в гороскопе Украины, потому что в момент провозглашения независимости нашей страны было полнолуние, передает Политека.

Данный период сопровождается задержками и проблемами, ведь Луна находится под влиянием Сатурна, он является сильным и в большей степени благоприятной планетой для страны.

Влад Росс считает, что год Змеи очень часто для России был сложным и трагическим.

Март и 5.05.2025 могут стать решающими в окончании войны в нашей стране.

Своим мнением, когда закончится война поделилися известный астролог Влад Росс, используя на собственные исследования.

"Что касается 5.05.25, то возможна остановка огня, а затем остановка военного положения. Мой давний прогноз – все должно случиться в мае. Мой прогноз может реализоваться", — прогнозирует Влад Росс.

По словам Влада Росса, не исключается, что горячая фаза войны в Украине может закончится около 5.05.25, или чуть раньше или позже.

"Мирные договоренности могут быть подписаны осенью. Июль, август, сентябрь — появится больше шансов. А теперь будет возможность прекратить огонь, не исключается, что ситуация будет напоминать АТО", — сообщил астролог.

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