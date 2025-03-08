В ДТЭК рассказали, какая сейчас ситуация в энергосистеме и какие графики отключения света в Киевской области запланированы на 9 марта.

На 9 марта 2025 года в "ДТЭК Киевские региональные электросети" запланировали некоторые графики отключения света в Киевской области, сообщает Политека.

В общем, несмотря на сложную ситуацию в украинской энергосистеме и постоянные ракетно-дроновые атаки рф на наши энергообъекты, по данным "Укрэнерго", сейчас потребление электроэнергии в Украине снижается. В первую очередь это происходит из-за потепления и солнечной активности, которая способствует работе бытовых солнечных электростанций.

В воскресенье, 9 марта 2025 года, в Киевской области запланировано минимальное количество графиков отключения света, но некоторым жителям все же придется посидеть без электроэнергии. При этом в самом Киеве отключения пока не планируются.

На 9 марта пока не планируются стабилизационные или аварийные отключения электроэнергии, а только локальные, поскольку ДТЭК проводит ремонтно-профилактические работы, которые должны повысить надежность энергосети и предотвратить возможные аварии, пишет Политека.

В частности, сообщается, что "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет проводить профилактические работы в пределах Дымерской поселковой территориальной громады. Поэтому 9 марта, а также 10 и 11 марта с 9:00 до 18:00 без электроэнергии будут жители села Козаровичи по улицам Богдана Хмельницкого, Киевской, Независимости и Соборной.

Больше дополнительных графиков отключения света в Киевской области запланировано на следующую неделю, начиная с 10 марта.

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